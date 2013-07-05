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Competencia cree que el nuevo supervisor único perjudicará la seguridad jurídica

Considera que la nueva CNMC, que aglutinará la CNE, la CMT, la CNC y la CNSP, no aprovechará las sinergias que pretende y no reducirá los plazos de instrucción de los expedientes, con el consiguiente riesgo de que caduquen.

FACUA.org
España-05/07/2013
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La Comisión Nacional de Competencia (CNC) considera que el nuevo supervisor único del mercado puede provocar perjuicios a la seguridad jurídica, no aprovechará las sinergias que pretende y no reducirá los plazos de instrucción de los expedientes, con el c

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