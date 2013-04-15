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Competencia investiga el mercado del cartón ondulado por posibles prácticas anticompetitivas

Inspectores de la CNC investigan a diversas empresas por sospechas de "acuerdos de fijación de precios y reparto de mercado".

FACUA.org
España-15/04/2013
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto una investigación en el mercado del cartón ondulado por posibles prácticas anticompetitivas, informó el organismo.

Así, durante los pasados días 10 y 11 de abril inspectores de la Direc

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