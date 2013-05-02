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Competencia multa a Correos con 3,31 millones de euros por abuso de posición de dominio

El organismo insta a la sociedad postal a que cese las prácticas de las conductas que provocan la infracción en el plazo de dos meses.

FACUA.org
España-02/05/2013
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La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha impuesto una multa de 3,31 millones de euros a Correos por abuso de posición de dominio en el mercado de servicios mayoristas de acceso a la red postal pública y en el minorista de notificaciones administrativas.

El organism

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