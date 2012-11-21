Competencia multa a Mazda con 181.856 euros por limitar la libertad de elección de taller
La CNC abrió una investigación después de que la marca rechazara la garantía a un cliente que realizó el mantenimiento de su coche en un taller independiente.
FACUA.org
España-21/11/2012
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto a Mazda Automóviles España una multa de 181.856 euros por limitar la libertad de elección del taller por parte del propietario del vehículo, al rechazar la garantía a un cliente que realizó e