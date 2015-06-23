Competencia multa a Mediaset con 229.136 euros por superar el tiempo de emisión de publicidad
La CNMC constata que Cuatro y Telecinco emitieron más de 12 minutos por hora natural de anuncios en julio de 2014.
FACUA.org
España-23/06/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 229.136 euros a Mediaset por haber superado en sus canales Telecinco y Cuatro los límites de tiempo de emisión dedicados a los mensajes publicitarios, regulados en la Ley General de Comunica