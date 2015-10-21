Más noticias4 infracciones graves de la Ley General de la Comunicación Audiovisual

Competencia multa a Mediaset con 460.840 euros por incumplir la normativa de contenidos publicitarios

Mediaset insertó publicidad sin interrumpir los programas y mezclándola con los contenidos editoriales.

FACUA.org
España-21/10/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido sancionar con 460.840 euros a Mediaset por 4 infracciones graves, dos de ellas de carácter continuado, de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.

Durante el mes de febrero de 2015, Medi

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