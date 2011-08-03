Competencia multa a Telecinco por no presentar el plan de actuaciones de su fusión con Cuatro
La CNC considera que la cadena ha "incumplido" el plazo de un mes para tomar "las medidas necesarias para restablecer las condiciones de competencia que la operación alteraba".
FACUA.org
España-03/08/2011
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El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto una multa de 3,6 millones de euros a Telecinco por «incumplir la obligación de presentar, en el plazo de un mes, el plan de actuaciones para hacer efectivos los compromisos aprobados» en la resoluci&