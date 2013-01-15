Competencia multa con 20 millones a ALTC, Cotraport y Puerto de Barcelona por un cártel de contenedores
Por fijar precios y condiciones comerciales, de control de la producción y de reparto de mercado en el transporte por carretera de contenedores con origen o destino en el Puerto de Barcelona entre enero de 2006 y marzo de 2011.
FACUA.org
España-15/01/2013
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto multas por un importe total de 20 millones de euros a la Asociación Logística de Transporte de Contenedores (ALTC), a Cotraport y al Puerto de Barcelona por participar en un cártel de transporte de contenedor