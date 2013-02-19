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Competencia multa con 9 millones a tres empresas papeleras por un cártel en el mercado de cuadernos

Fijaron unos precios mínimos de oferta en sus productos y los sucesivos incrementos anuales entre 1995 y 2010.

FACUA.org
España-19/02/2013
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto multas por valor de más de nueve millones de euros a las empresas Adveo Group (anterior Unipapel), Pacsa, Papelera del Carrión y Enri 2000 por formar y mantener un cártel en el sector de manipulado de papel, info

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