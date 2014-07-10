Competencia sanciona a Orange por el retraso en la puesta en marcha de la portabilidad fija
La compañía tendrá que pagar 500.000 euros por superar el límite establecido por la CNMC, después de que esta redujese los plazos para el cambio de compañía.
FACUA.org
España-10/07/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) ha impuesto a Orange una sanción de 500.000 euros al por una infracción muy grave por retrasar la puesta en marcha de la portabilidad fija, después de que la extinta CMT aprobase una resolución (26 de