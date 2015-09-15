Competencia sanciona al Colegio de Abogados de Las Palmas con 19.400 euros por recomendar precios
Considera que cometió una "infracción muy grave" y obliga al Colegio además a cambiar sus estatutos de acuerdo a la Ley de Defensa de la Competencia.
FACUA.org
Canarias-15/09/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 19.443 euros al Ilustre Colegio de Abogados de las Palmas por realizar una recomendación colectiva en materia de precios.
La CNMC considera que el Colegio cometió «una infracció