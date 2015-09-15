Más noticias

Competencia sanciona al Colegio de Abogados de Las Palmas con 19.400 euros por recomendar precios

Considera que cometió una "infracción muy grave" y obliga al Colegio además a cambiar sus estatutos de acuerdo a la Ley de Defensa de la Competencia.

FACUA.org
Canarias-15/09/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 19.443 euros al Ilustre Colegio de Abogados de las Palmas por realizar una recomendación colectiva en materia de precios. 

La CNMC considera que el Colegio cometió «una infracció

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos