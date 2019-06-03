Más noticias

Competencia sanciona con 2,95 millones a la SGAE por abuso de posición de dominio

El organismo multa a la entidad por imponer unas condiciones estatutarias y contractuales que "restringen injustificadamente la libertad de sus socios".

Europa Press
España-03/06/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) con 2,95 millones de euros por abuso de dominio en la gestión y explotación de derechos de propiedad intelectual de autores y editores de obras musica

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos