Competencia sanciona con 2,95 millones a la SGAE por abuso de posición de dominio
El organismo multa a la entidad por imponer unas condiciones estatutarias y contractuales que "restringen injustificadamente la libertad de sus socios".
Europa Press
España-03/06/2019
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Sede de la SGAE. | Imagen: Europa Press.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) con 2,95 millones de euros por abuso de dominio en la gestión y explotación de derechos de propiedad intelectual de autores y editores de obras musica