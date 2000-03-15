Compra de Viviendas, Suministro de Agua y Administración fueron los sectores más denunciados en FACUA en los años 90
La Federación presenta el balance de consultas y reclamaciones presentadas por los consumidores en sus Asociaciones durante la última década.
FACUA.org
Andalucía-15/03/2000
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Con motivo de la celebración, hoy miércoles 15 de marzo, del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) presenta el informe Qué denuncian los consumidores, que publica en