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Compra de Viviendas, Suministro de Agua y Administración fueron los sectores más denunciados en FACUA en los años 90

La Federación presenta el balance de consultas y reclamaciones presentadas por los consumidores en sus Asociaciones durante la última década.

FACUA.org
Andalucía-15/03/2000
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Con motivo de la celebración, hoy miércoles 15 de marzo, del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) presenta el informe Qué denuncian los consumidores, que publica en

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