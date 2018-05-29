Compromís exige al Gobierno limitar los abusos en gastos de gestión por la compra de entradas 'online'
A través de una proposición no de ley, cuestiona que estas ventas impliquen un sobrecargo a pesar de que se llevan a cabo con la conexión a internet, el ordenador y la impresora del usuario.
Europa Press
España-29/05/2018
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Compromís quiere limitar los «abusos» que se producen en los gastos de gestión y/o distribución en la compra de entradas a través de internet, y ha propuesto medidas, como obligar a las empresas a informar de este pago antes de la compra o aplicar un ún