Nuestras accionesEl próximo 18 de febrero

Compromiso Social apoya la Jornada de Acción Mundial en defensa de las libertades y del derecho de huelga

Las movilizaciones tendrán lugar en las ocho capitales de provincia andaluzas, como rechazo a las políticas del Gobierno que cercenan derechos fundamentales y limitan la protesta social.

FACUA.org
Andalucía-17/02/2015
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La Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, de la que forma parte FACUA Andalucía, muestra su respaldo y apoyo a las movilizaciones convocadas en las capitales de provincias de Andalucía mañana 18 de febrero con motivo de la Jornada de Acción

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