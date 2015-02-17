Compromiso Social apoya la Jornada de Acción Mundial en defensa de las libertades y del derecho de huelga
Las movilizaciones tendrán lugar en las ocho capitales de provincia andaluzas, como rechazo a las políticas del Gobierno que cercenan derechos fundamentales y limitan la protesta social.
FACUA.org
Andalucía-17/02/2015
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La Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, de la que forma parte FACUA Andalucía, muestra su respaldo y apoyo a las movilizaciones convocadas en las capitales de provincias de Andalucía mañana 18 de febrero con motivo de la Jornada de Acción