Compromiso Social para el Progreso de Andalucía lanza dos textos en apoyo a la Sanidad y la Educación públicas
Los integrantes de esta plataforma han evaluado la situación actual de estos sectores y han manifestado una serie de premisas y reivindicaciones fundamentales del Estado del Bienestar.
FACUA.org
Andalucía-05/06/2012
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Las organizaciones sociales andaluzas firmantes del manifiesto Compromiso Social para el Progreso han presentado dos de los documentos sectoriales en los que han estado trabajando en defensa de la Sanidad y la Educación públicas.
La presidenta de FACUA Andalucí