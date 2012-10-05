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Compromiso Social para el Progreso de Andalucía llama a participar en las manifestaciones del 7 de Octubre

La plataforma muestra su rechazo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 por ser antisociales, regresivos y paralizantes, insolidarios, injustos y discriminatorios.

FACUA.org
Andalucía-05/10/2012
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Las organizaciones sociales integrantes de Compromiso Social por el Progreso de Andalucía, entre las que se encuentra FACUA Andalucía, han hecho un llamamiento a los ciudadanos a participar en las manifestaciones del domingo 7 de octubre.

La plataforma ha lanzado un

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