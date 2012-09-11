Compromiso Social para el Progreso de Sevilla critica la falta de diálogo de Zoido sobre el Plan de Ajuste del Ayuntamiento
El alcalde no ha respondido a la solicitud de la plataforma de celebrar una reunión para tratar esta medida, que supone una agresión sin precedentes en Sevilla.
FACUA.org
Sevilla-11/09/2012
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Compromiso Social para el Progreso de Sevilla denuncia la falta de diálogo ofrecida por el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ante la ausencia de respuesta a la reunión solicitada por la plataforma para tratar el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Sevi