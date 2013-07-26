Compromiso Social para el Progreso rechaza la reforma local aprobada por el Gobierno
Organizaciones sociales andaluzas advierten de que es un ataque al municipalismo y supondrá una privatización de servicios públicos.
FACUA.org
Andalucía-26/07/2013
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La plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, en la cual está integrada FACUA Andalucía, muestra su rechazo a la reforma de la administración local aprobada por el Consejo de Ministros de este viernes.
Con el nombre de Ley de Racionalizaci&oacut