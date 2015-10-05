Condena a la Consejería de Sanidad de Madrid por quitar la reproducción asistida a una pareja de lesbianas
El juzgado de lo Social número 18 de la capital considera vulnerado el derecho fundamental a no ser discriminadas por su orientación sexual.
FACUA.org
Madrid-05/10/2015
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