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Condena a Uber en Francia por incumplir la legislación de alquiler de vehículo con chófer

La empresa tendrá que pagar 1,2 millones de euros a una organización de taxistas por recoger clientes en la vía pública.

FACUA.org
Europa-28/01/2016
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La empresa de transporte de pasajeros Uber ha sido condenada en Francia a pagar una indemnización de 1,2 millones de euros a una organización de taxis, la Unión Nacional de los Taxis, por incumplir la legislación de vehículo con chófer de este país

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