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Condena al programa de TVE 'Entre todos' por vulnerar el derecho a la intimidad de un menor discapacitado

"En absoluto primó el interés del menor, sino que se usó un mecanismo de morbo, que era la tónica para garantizar una audiencia", señala el fallo del juzgado número 6 de primera instancia de Tarragona.

FACUA.org
España-20/07/2015
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El juzgado número 6 de primera instancia de Tarragona ha condenado a TVE por la emisión del programa Entre todos del 21 de octubre de 2013 por vulnerar los derechos de imagen e intimidad personal y familiar de un niño con discapacidad, según el fallo del pasado

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