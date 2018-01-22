Condena de 3 millones de euros a Aqualia por su mala gestión del agua en el municipio gallego de Arteixo
La multinacional no cumplió el plan de inversiones, tenía las tuberías en mal estado y la red de abastecimiento sufrió una depreciación.
FACUA.org
Galicia-22/01/2018
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El Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de La Coruña ha impuesto a Aqualia el pago de una indemnización de más de 2,6 millones de euros por los problemas creados tras su mala gestión del agua pública al Ayuntamiento de Arteixo.
Según