Condenada una farmacéutica a un año y ocho meses de cárcel por falsificar 274 recetas médicas
La acusada expidió fármacos a nombre de distintos usuarios, sin su conocimiento ni su consentimiento, llegando a facturar fraudulentamente al Servicio Aragonés de Salud un total de 22.090 euros.
FACUA.org
Aragón-13/10/2017
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La Audiencia Provincial de Teruel ha condenado a la farmacéutica de Palomar de Arroyos, María Amparo A.G. a una pena de un año y ocho meses de prisión por un delito de falsedad documental y otro de estafa. La condena estipula también el pago de