Más noticiasSentencia de la Audiencia Nacional

Condenado a dos años y medio de cárcel por gastar 40.000 euros de la SGAE en clubes de alterne

El ex responsable de Relaciones Corporativas de la Sociedad General de Autores y Editores, Pedro Farré, utilizó una tarjeta Visa Oro corporativa para pagar en prostíbulos.

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España-12/11/2014
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La Audiencia Nacional ha condenado a dos años y medios de prisión al ex responsable de Relaciones Corporativas de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Pedro Farré, por gastar 40.000 euros de la corporación en clubes de alterne, segú

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