Condenado un concesionario a devolver 8.100 euros por las numerosas averías que tuvo un coche usado
El juez imputa al concesionario la responsabilidad sobre las averías porque, aun siendo un vehículo de segunda mano, debió entregar el vehículo al comprador, socio de FACUA Sevilla, en las condiciones pactadas.
FACUA.org
Sevilla-04/05/2017
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El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Utrera ha fallado a favor de un socio de FACUA Sevilla y ha condenado a la empresa Automóviles Julián Ortiz SL a devolverle el precio pagado por un coche de segunda mano, que tuvo averías desde la semana