Condenan a Banco Santander a devolver 235.000 euros por la venta de Valores Santander en Oviedo y Madrid
La entidad vendió estos productos sin indagar el perfil del inversor ni informar previamente de los riesgos.
Europa Press
España-14/10/2014
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Un Juzgado de Madrid y la Audiencia Provincial de Oviedo han condenado al Banco Santander a devolver un total de 235.000 euros a varios clientes a los que vendió Valores Santander. En el caso madrileño, la entidad deberá devolver 100.000 euros y en el procedimiento asturiano