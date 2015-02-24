Condenan a Bankia porque considerar las preferentes un producto sencillo es un "insulto a la inteligencia"
Un juez ordena devolver 250.000 euros a dos ancianos y tilda de "auténtico sarcasmo" considerar que son aptas para minoristas.
Europa Press
España-24/02/2015
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El Juzgado de Primera Instancia número 68 de Madrid ha condenado a Bankia a devolver 250.000 euros a dos octogenarios que invirtieron en participaciones preferentes y ha advertido de que constituye un «insulto a la inteligencia» y un «auténtico sarcasmo» considerar que