Condenan a un bar a pagar 6.000 euros porque la silla no resistió el peso de un cliente
La Audiencia Provincial de Murcia entiende que las patas deben ofrecer resistencia suficiente "para aguantar el peso de cualquier persona".
FACUA.org
Murcia-15/05/2012
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La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado al propietario de un bar a pagar 6.000 euros a un cliente que resultó lesionado al romperse una silla, porque las patas no ofrecieron suficiente resistencia «para aguantar el peso de cualquier persona».
Según ha informad