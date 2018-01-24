Condenan a un comercio con 22.000 euros por vender un móvil con fotografías personales
La cadena de electrodomésticos reparó el terminal entregado y lo expuso de nuevo a la venta sin borrar el contenido. La sentencia confirma una grave intromisión ilegítima en el honor de la usuaria.
Europa Press
Cantabria-24/01/2018
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El Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santander ha condenado a una cadena de electrodomésticos al pago de una indemnización de 22.000 euros por exponer en un stand para su venta un teléfono móvil reacondicionado que contenía archivos fotogr&aacut