Condenan al director y dos empleados de una empresa de aceitunas de Sevilla por contaminar agua
El aviso provino del Centro de Diálisis del barrio de Bellavista que señaló que el agua que recibían tenía mal sabor y conductividad muy elevada, valores incompatibles con la potabilidad.
Europa Press
Sevilla-03/05/2019
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Imagen: Emasesa.
El Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla ha condenado a seis meses de prisión a M.A.G.B, R.S.V. y M.E.B., director general y empleados de mantenimiento de una empresa de envasado de aceitunas, respectivamente, por un delito contr