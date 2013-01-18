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Condenan al Santander a devolver 100.000 euros por unas preferentes que vendió a un jubilado

La sentencia considera que se le proporcionó información "sesgada, inadecuada e incompleta" a la hora de firmar el contrato ya que no se trata de "persona con alta cultura financiera".

FACUA.org
España-18/01/2013
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La titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Santoña ha condenado al Banco Santander a reintegrar la cantidad de 100.000 euros correspondiente a la venta de unas participaciones preferentes a un cliente, jubilado de una empresa radicada en la localidad cántabra de

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