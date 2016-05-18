Conferencia en el Ateneo a cargo de la vicepresidenta de FACUA Málaga, María Hidalgo
'Envejecimiento activo: una manera de no perder la dignidad' es el título de la ponencia que abordará la socia fundadora de la asociación este miércoles 18 de mayo a partir de las 20 horas.
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Málaga-18/05/2016
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La vicepresidenta de FACUA Málaga, María Hidalgo Jiménez, ofrece este miércoles 18 de mayo una conferencia dentro del Ciclo de Cultura Consumerista en el Ateneo de la capital malagueña.
Bajo el título Envejecimiento activo. Una man