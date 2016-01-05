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Conmoción en Italia tras la muerte de cinco mujeres durante el parto

El Ministerio de Sanidad investiga los fallecimientos, concentrados en una misma semana, y recuerda que Italia tiene una de las tasas de mortalidad materna más bajas del mundo.

FACUA.org
Europa-05/01/2016
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El Ministerio de Sanidad italiano ha ordenado una serie de investigaciones después de la muerte de cinco mujeres durante el parto, unos sucesos que han conmocionado a Italia, uno de los países con tasas de mortalidad materna más bajas del mundo.

El fallecimiento de est

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