Conmoción en Italia tras la muerte de cinco mujeres durante el parto
El Ministerio de Sanidad investiga los fallecimientos, concentrados en una misma semana, y recuerda que Italia tiene una de las tasas de mortalidad materna más bajas del mundo.
FACUA.org
Europa-05/01/2016
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El fallecimiento de estas mujeres se produjo entre el 25 y el 31 de diciembre en diferentes regiones del país. | Imagen: flickr.com/germantenorio (CC BY-SA 2.0).
El Ministerio de Sanidad italiano ha ordenado una serie de investigaciones después de la muerte de cinco mujeres durante el parto, unos sucesos que han conmocionado a Italia, uno de los países con tasas de mortalidad materna más bajas del mundo.
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