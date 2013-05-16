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Consiguen por primera vez células madre embrionarias por clonación

Este avance podría ser la clave para crear terapias para tratar enfermedades como el Parkinson, la esclerosis múltiple, dolencias del corazón y lesiones de la médula espinal.

FACUA.org
Internacional-16/05/2013
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Los científicos de la Oregon Health & Science University y el Centro de Investigación Nacional de Primates de Oregon (Onprc) han reprogramado por primera vez con éxito células de piel humana para convertirlas en células madre embrionarias capaces de

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