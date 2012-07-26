Constituida la delegación territorial de FACUA en Extremadura
El primer grupo coordinador ha sido elegido en una reunión celebrada el día 25 de julio en las dependencias de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz.
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Extremadura-26/07/2012
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FACUA-Consumidores en Acción ha constituido una delegación territorial en Extremadura con el apoyo de veintidós asociados de pleno derecho y adheridos en las provincias de Badajoz y Cáceres.
El primer grupo coordinador de la delegación territorial de FACU