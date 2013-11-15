Constituido el nuevo Consejo de Consumidores y Usuarios
Manuela López Besteiro presidirá el máximo órgano estatal de representación institucional de los consumidores a través de sus asociaciones. Toma el relevo de Francisca Sauquillo.
FACUA.org
España-15/11/2013
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El nuevo Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) se ha constituido este jueves 14 de noviembre. Se trata del máximo órgano estatal de representación institucional de los consumidores a través de sus asociaciones y entre sus misiones más importantes está