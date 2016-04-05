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Consumerismo, la revista de FACUA, dice adiós al papel y renace en formato digital

La histórica cabecera de FACUA, que vió la luz por primera vez en 1984, vuelve este mes de abril en el marco de un proyecto de actualización del diseño y contenidos de su portal en internet.

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España-05/04/2016
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Después de treinta y dos años de andadura, la revista de FACUA, Consumerismo, dice adiós al papel y renace en formato digital.

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