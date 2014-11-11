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Consumo alerta de la toxicidad de una semilla utilizada como abalorio en artículos de bisutería

Las autoridades advierten de que el peligro está tanto en la ingestión como en el contacto con la piel.

Europa Press
España-11/11/2014
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El Servicio de Consumo y Arbitraje del Gobierno de Navarra ha alertado sobre el riesgo de una semilla (abrus precatorius), de aspecto atractivo pero alta toxicidad, ante la posibilidad de que se esté empleando para confeccionar artículos de bisutería, comercializados en merca

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