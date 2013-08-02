Consumo considera 'prácticas abusivas' el cobro por la emisión en papel de facturas
Las empresas interpretan que al dar la posibilidad de realizar la consulta a través de medios electrónicos, la factura en papel debe considerarse un servicio adicional y no un derecho reconocido.
FACUA.org
España-02/08/2013
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El Instituto Nacional de Consumo (INC) ha emitido un informe en el que se concluye que el cobro por la emisión en papel de las facturas es una «práctica abusiva» y es «contrario a la buena fe» por limitar los derechos reconocidos legalmente al consumidor.
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