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Consumo de Andalucía oculta a FACUA qué hace con sus denuncias por abusos y fraudes y dice que éstas ni siquiera la obligan a actuar

El Defensor del Pueblo Andaluz recuerda a la Dirección General de Consumo que la ley le impide "ignorar el contenido de las denuncias" y le pide que actúe con "transparencia" informando a FACUA del contenido de sus resoluciones.

FACUA.org
Andalucía-22/02/2011
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La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía viene ocultando y negándose a informar a FACUA Andalucía sobre las medidas que lleva a cabo tras sus denuncias de oficio, en muchos casos por fraudes masivos que sufren los consumidores.

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