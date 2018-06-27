Nuestras accionesOpacidad en la autoridad de consumo andaluza

Consumo de la Junta ocultó en 2017 una multa de 100.000 euros a iDental, la segunda más alta de ese año

FACUA Andalucía considera irresponsable que la Dirección General de Consumo no alertase a los usuarios sobre las irregularidades por las que había sancionado a la empresa.

FACUA.org
Andalucía-27/06/2018
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FACUA Andalucía considera una grave irresponsabilidad que la Dirección General de Consumo de la Junta ocultase en 2017 una multa de 100.000 euros a iDental, la segunda más alta impuesta ese año.

La federación de consumidores critica que la Consejerí

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