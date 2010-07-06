Consumur demanda al gobierno regional que regule la seguridad en las piscinas privadas y de comunidades de propietarios
Desde el 2004 se han producido al menos diez muertes por ahogamiento en la Región de Murcia.
FACUA.org
Murcia-06/07/2010
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA – Consumidores en Acción, demanda al gobierno regional que regule las medidas de seguridad en las piscinas privadas y de comunidades de propietarios.
Consumur ha enviado un escrito a la Direcci&o