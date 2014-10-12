Nuestras accionesJornadas celebradas los pasados 9 y 10 de octubre en la capital murciana

Consumur imparte un taller sobre 'Consumir en tiempos de crisis. El papel del Consumidor'

Las charlas se celebraron en el Centro de Educación de Personas Adultas, CEA Infante, de Murcia.

FACUA.org
Murcia-12/10/2014
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, ofreció los pasados días 9 y 10 de octubre unas charlas informativa a los alumnos del Centro de Educación de Personas Adultas Infante de Murcia.

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