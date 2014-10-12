Consumur imparte un taller sobre 'Consumir en tiempos de crisis. El papel del Consumidor'
Las charlas se celebraron en el Centro de Educación de Personas Adultas, CEA Infante, de Murcia.
FACUA.org
Murcia-12/10/2014
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Un representante de Consumur se dirige a los alumnos que asistieron a una de las charlas impartidas en el CEA Infante de Murcia.
La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, ofreció los pasados días 9 y 10 de octubre unas charlas informativa a los alumnos del Centro de Educación de Personas Adultas Infante de Murcia.
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