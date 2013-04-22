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Consumur inicia un ciclo de talleres de consumo en los centros de personas mayores de Murcia

Bajo el título '¿Conoces tus derechos?', la organización da a conocer a los consumidores y usuarios mecanismos para reivindicarlos.

FACUA.org
Murcia-22/04/2013
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, ha puesto en marcha un ciclo de talleres de consumo en los centros de personas mayores del municipio de Murcia.

El objetivo es dar a conocer los derechos que, en calidad de

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