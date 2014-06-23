Consumur insta a reclamar si el tiempo en lista de espera es superior al establecido en la norma regional
La Región de Murcia establece como tiempos máximos de retrasos para intervenciones quirúrgicas, 150 días naturales; para primeras consultas externas, 50 días naturales; y 30 días para primeras pruebas diagnósticas y terapéuticas.
FACUA.org
Murcia-23/06/2014
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA, exige a la Administración que cumpla con la normativa que regula las listas de espera sanitarias y el derecho de los usuarios a ser informados adecuadamente. A raíz de los datos hechos p&uac