Nuestras accionesTuvo que cancelar el vuelo por su dolencia

Consumur logra que Iberia devuelva más de 700 euros a una usuaria que sufrió un infarto cerebral

La empresa intentó eludir el abono del importe del billete y no ofreció la información necesaria sobre sus derechos a la afectada.

FACUA.org
Murcia-27/04/2016
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, ha conseguido que Iberia devuelva a una usuaria los 702,3 euros que abonó por un vuelo desde Medellín (Colombia) a Alicante, tras verse obligada a cancelarlo al sufr

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