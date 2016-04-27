Consumur logra que Iberia devuelva más de 700 euros a una usuaria que sufrió un infarto cerebral
La empresa intentó eludir el abono del importe del billete y no ofreció la información necesaria sobre sus derechos a la afectada.
FACUA.org
Murcia-27/04/2016
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Consumur ha logrado que Iberia devuelva 702 euros a una usuaria que no pudo volar desde Medellín (Colombia) a Alicante por sufrir un infarto cerebral. | Imagen: flickr.com/jmiguel (CC BY-NC 2.0).
La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, ha conseguido que Iberia devuelva a una usuaria los 702,3 euros que abonó por un vuelo desde Medellín (Colombia) a Alicante, tras verse obligada a cancelarlo al sufr