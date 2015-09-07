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Consumur pide a los usuarios que denuncien cualquier irregularidad que detecten durante la Feria de Murcia

La organización aconseja a los consumidores murcianos extremar la precaución con las condiciones higiénicas de los alimentos, el consumo de bebidas alcohólicas y las atracciones para los más pequeños.

FACUA.org
Murcia-07/09/2015
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, recomienda a los consumidores y/o usuarios murcianos que ejerzan sus derechos ante los posibles abusos que puedan sufrir durante la Feria de Murcia.

En este sentido, la organización espera que los servicios de inspe

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