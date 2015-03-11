Consumur y Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz celebran el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
Instalarán el 14 de marzo un punto informativo sobre los derechos de los consumidores y desarrollarán un taller de ocio y consumo responsable para los más pequeños, en el Paseo de la Corredera a partir de las 10.30 horas.
FACUA.org
Murcia-11/03/2015
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA, y el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, desarrollarán el sábado 14 de marzo en el Paseo de la Corredera, diversas actividades dirigidas a adultos y niños con motivo de la celebraci