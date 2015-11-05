Consumur y la Federación de Enseñanza de CCOO Región de Murcia ponen en marcha un curso sobre ciberacoso
Dirigido a los profesores de la comunidad, esta formación ha comenzado el 29 de octubre y se extenderá hasta el 15 de noviembre de 2015.
FACUA.org
Murcia-05/11/2015
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA, y la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Región de Murcia han puesto en marcha el curso Estrategias para la prevención e intervención ante el acoso y el ciberaco